NIA mi-turnover sa P66M irrigation projects sa Sugbo

Opisyal nga gi-turnover sa National Irrigation Administration (NIA) 7 ang siyam ka mga communal irrigation system ug proyekto sa Sugbo atol sa usa ka convergence meeting uban sa stakeholders niadtong Hunyo 16, 2026.
Si Grecilda “Gigi” Sanchez, ang provincial consultant sa Sugbo on agriculture and food security, nitaho niini nga kalambuan pinaagi sa usa ka Facebook post niadtong Huwebes, Hunyo 18. Gisaksihan ni Sanchez ang maong kalihukan sa ngalan ni Gobernador Pamela Baricuatro.
Gipangulohan ni NIA 7 Regional Manager Engr. Eusebio S. Villamanto ug NIA Cebu Division Manager Engr. Maritez I. Soria ang seremonya sa turnover. Nitambong usab sa maong tigom si Cebu Province Investment and Promotions Officer Paulo Uy.
Ang mga natunol nga proyekto mikabat sa kinatibuk-ang 66 milyones ka pesos ug naglakip sa Matun-ug Communal Irrigation System (Matun-og, Balamban) – P1 ka milyon, nga nadawat sa Matun-og Spring Irrigators Association Inc., Manunggal Communal Irrigation System (Sunog, Balamban) – P4.9 ka milyon, Lamac Punod Sibago Communal Irrigation System (Lamac, Pinamungajan) – P3.2 ka milyon, Hingatmonan Communal Irrigation System (Hingatmonan, Balamban) – P3.9 ka milyon.
Apil sab niini ang Aloguinsan Communal Irrigation System (Poblacion ug Tampa-an, Aloguinsan) – P2 ka milyon, nga nadawat sa Poblacion Tampa-an Irrigation Administration, Inc., Argao Communal Irrigation System (Lamacan, Argao) – P10 ka milyon, nga nadawat sa Argao Irrigation System Association, Inc., Can-asujan SRIS (Carcar City) – P10 ka milyon, nga nadawat sa Carcar United Lowland Farmers Irrigators Association, Inc., Can-asujan SRIS (Carcar City) – P18 ka milyon, nga nadawat sa Integrated Carcar Rice Irrigators Association, Inc., Can-asujan SRIS (Can-asujan, Carcar City) – P10 ka milyon, nga nadawat sa Integrated Carcar Rice Irrigators Association Inc. / CDF