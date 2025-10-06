Niabot na sa 72 ang namatay sa linog

Gipahibalo sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction Management Office (PDRRM) nga niabot na sa 72 ang nangamatay base sa ilang situation report sa alas 10:00 sa buntag niadtong Lunes, Oktubre 6, 2025.
Giklaro sab sa Department of Interior and Local Government (DILG) -Cebu Province niadtong Lunes, Oktubre 6, 2025, nga walay missing individuals nga na-report.
Matod sa situational report sa NDRRMC, ang 72 ka fata-lities kasamtangang gipaubos sa validation.
Adunay total nga 599 ka mga tawo ang na-report nga naangol.
Gitaho sab sa NDRRMC nga 155,094 ka pamilya o 574,394 ka tawo sa 205 ka barangay sa tibuok Central Visayas ang naapektuhan sa linog.
Gikan niini, 405 ka pamil-ya o 1,251 ka tawo ang gipahimutang sa evacuation centers.
Ang taho nagpakita nga ang gobiyerno nakahatag na og P93.5 milyunes nga kantidad nga tabang sa mga naapektado. Ang kinatibuk-ang danyos naglakip sa 3,802 ka balay nga hingpit nga naguba ug 32,123 ka balay nga partially nga nadaot sa rehiyon.
Si Department of Public Works and Highways (DPWH) Secretary Vince Dizon nagkanayon sa usa ka interbyu sa radyo nga ang danyos sa mga kalsada ug taytayan sa amihanang Sugbo nikabat sa P2.5 bilyunes.
Samtang ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS) nakatala og total nga 7,027 ka aftershocks sukad niigo ang 6.9-magnitude nga linog sa Bogo City niadtong Septiyembre 30. / CDF