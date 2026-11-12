Nibilar sa haya, naligsan-patay sa pagpauli

Naligsan-patay sa motorsiklo ang 48-anyos nga lalaki nga gikan nagbilar sa haya sa iyang silingan sa National Highway, Sityo Grayrocks, Barangay Pangdan, Dakbayan sa Naga niadtong kadlawon sa Huwebes, Nobiyembre 12, 2026.
Giila ang namatay nga si Joselito Laput Magcanta, adunay kapuyo, residente sa maong lugar.
Samtang naangol ug naospital ang drayber sa nakaligis nga motorsiklo nga si Rudy, 48, taga Barangay Uling, Dakbayan sa Naga kinsa matod pa walay lisensiya sa pagmaneho.
Subay sa imbestigasyon ni Police Staff Sergeant Ariel Conde sa Naga City Police Station, gikan sa Barangay Uling paingon sa Barangay Tinaan si Rudy nga nagmotorsiklo.
Pag-abot sa nahisgutang lugar, giingong nagbarog sa karsada ang biktima nga hubog human nibilar sa haya sa iyang silingan.
Giingo’ng kusog ang dagan sa motorsiklo ug naligsan si Magcanta. Gidala siya sa Naga Infirmary apan gideklarar nga dead on arrival. / GPL