Nico Waje mi-disable sa iyang social media

Giingong deactivated na ang social media accounts ni kanhi GMA Integrated News reporter nga si Nico Waje human ni gikasohan og “Acts of Lasciviousness” sa iyang kanhi kauban nga reporter nga si Athena Imperial.
Dili sab ni motubag sa mga text message ug tawag sa cellphone sa mga reporter sa kaulohan nga gusto mangayo sa iyang habig sa maong isyu.
Nisamot pa ang kalbaryo ni Waje dihang adunay laing empleyado nga nisang-at og kasong sexual harassment niya nga matod pa nahitabo niadtong 2019.
Samtang si Waje gikataho nga mao na karoy bag-ong anchor sa Customs Check Pilipinas, ang official news and public service platform sa Philippine Bureau of Customs.