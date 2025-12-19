Nicolas Torre gitudlo nga GM sa MMDA

Gitudlo ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanhi hepe sa Philippine National Police (PNP) nga si Nicolas Torre III isip bag-ong general manager sa Metropolitan Manila Development Authority (MMDA).
Gikompirmar ni Palace Press Officer Claire Castro ang pagkatudlo ni Torre ngadto sa mga tigbalita sa Malacañang niadtong Biyernes, Disyembre 19, 2025. Gipulihan ni Torre si Procopio Lipana sa maong katungdanan.
Ang MMDA gitahasan sa pagplano, pagdumala, ug pagpatuman sa mga programa ug proyekto nga nagtubag sa mga isyu sa tibuok Metro Manila, inubanan sa mga lokal nga kagamhanan.
Sa wala pa kini sa puwesto, nagsilbi si Torre isip hepe sa PNP apan natangtang niadtong Agusto human siya wala ningsunod sa mando sa National Police Commission (Napolcom) bahin sa pagbalhin sa senior officials.
Isip usa ka “career police officer,” nailhan si Torre sa iyang lapad nga kasinatian sa operasyon ug pagpangulo, ilabi na sa mga reporma sa balaod ug kaluwasan sa publiko.
Nakahupot na sab siya og mga mahinungdanong posis-yon sa regional ug district commands sa kapulisan. / PNA