Posibleng dili mahinayon ang gisugyot nga Carbon Night Market kon dili una mahusay ang mga pangutana kon duna bay awtoridad ang Siyudad sa Sugbo sa paggamit sa mga national road alang sa negosyo.
Kini human giawhag sa Cebu City Transportation Office (CCTO) ang mga magbabalaod nga mangayo una og pagtugot gikan sa Department of Public Works and Highways (DPWH).
Atol sa gipahigayon nga public hearing alang sa gisugyot nga ordinansa, girekomendar ni CCTO Assistant Department Head Kent Francisco Jongoy nga mokuha og letter of no objection gikan sa DPWH 7 o sa Cebu City District Engineering Office sa dili pa ipadayon ang maong lakang.
Gitumbok ni Jongoy nga ang mga bahin sa dalan M.C. Briones, F. Calderon, ug F. Gonzales mga national road nga nalakip sa mga dapit nga himuong tindahan.
Kini nga rekomendasyon nigawas samtang gisusi pa ang siyudad sa nangaging desisyon niini sa pagpahigayon og night market sa dalan Colon nga usa sab ka national road nga walay pagtugot gikan sa DPWH.
Una nang nakita sa Ombudsman nga sad-an si Mayor Nestor Archival sa simple neglect of duty tungod sa Colon Street Night Market ug gimanduan siya sa pagbayad og multa nga katumbas sa usa ka buwan niyang suweldo.
Gilatid sab sa maong desisyon ang mga kalapasan sa proseso sa pagsira sa dalan ug sa pag-isyu og mga business permit.
Hinuon, gibasura sa Ombudsman ang mga kasong grave misconduct ug gross negligence tungod sa kakuwang og lig-ong ebidensiya, ug wala sab kini mopahamtang og suspensiyon batok kang Archival.
Ang gisugyot nga ordinansa nga gipangamahanan ni Konsehal Mikel Rama, nagtinguha sa paghimo sa mga bahin sa kadalanan palibot sa Carbon Market isip bagsakanan ug tindahan alang sa mga mag-uuma, negosyante, ug mga ambulant vendor.
Gitakda niini ang oras sa pagpaninda gikan sa alas 5:30 sa hapon hangtod sa alas 6 sa buntag matag adlaw, diin sakop niini ang mga bahin sa dalan Manalili, Plaridel, Lincoln, Progreso, F. Gonzales, M.C. Briones, Calderon, M.L. Quezon, ug uban pang dapit.
Gikuwestiyon sa mga konsehal kon makatugot ba ang siyudad sa balik-balik nga paggamit sa mga dalan nga ubos sa hurisdiksyon sa nasudnong kagamhanan pinaagi lang sa usa ka lokal nga ordinansa.
Gipadayag ni Konsehal Harry Eran ang iyang kabalaka nga ang maong lakang magtugot sa regular nga pagsira sa mga dalan nga wa gipanag-iya sa siyudad, bisan kon limitado lang sa pipila ka oras ang pagpaninda.
Nangutana sab siya kon mahimo bang kabahin sa panginabuhian sa siyudad ang mga national road nga alang man unta sa mas lapad nga gamit sa publiko.
Giduso ni Temporary Presiding Officer Philip Zafra ang maong isyu ngadto sa City Legal Office aron matun-an, dungan sa pag-ingon nga magpabilin ang epekto sa ordinansa bisan kon limitado lang sa pipila ka oras ang pagsira.
Matod ni Jongoy, giisip sa legal section sa CCTO nga temporaryo lang ang maong pagsira sa dalan tungod kay dili man kini tibuok 24 oras.
Gikutlo niya ang Section 21(c) sa Local Government Code isip probisyon nga naghatag og gahom sa Sangguniang Panlungsod sa pagtugot sa temporaryong pagsira sa dalan pinaagi sa ordinansa.
Apan giklaro ni Jongoy nga dili siya makahatag og final nga legal nga opinyon tungod kay nitambong siya sa hearing isip usa ka traffic management officer. / CAV