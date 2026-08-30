Nilaban sa igsoon sa lalis sa basketbol, gibunala’g martilyo

Nabalhog sa prisohan ang usa ka taxi driver human namunal og martilyo sa iyang silingan nga construction worker tungod lang sa giingong pasingit nga mga istorya mga alas 9:00 pasado sa gabii niadtong Biyernes, Agusto 28, 2026 sa Sitio Kanipaan, Barangay Basak Pardo, Dakbayan sa Sugbo.
Ang napriso mao si alyas Ryan, 48 anyos ug minyo, samtang ang biktima nailhan nga si alyas Meo, 38, nga pulos nagpuyo sa nahisgutang dapit.
Subay sa imbsetigasyon sa Inayawan Police Station, sa wala pa nahitabo ang maong insidente, naglalis si Ryan ug Meo tungod lang sa duwa nga basket mga pagka-udto sa maong adlaw.
Milabay ang pila ka oras, samtang nanglaba si Meo sa tugkaran sa ilang balay, kalit lang matud pa nisulod si Ryan ug gibunalan siya og martilyo duha ka higayon.i
Gidala sa tambalanan si Meo human nakaangkon og samad sa iyang ulo.
Miangkon si Ryan sa Superbalita Cebu nga nadala gyud siya sa iyang emosyon maong nahimo niya ang pagpamunal, ug hubog pud siya niadtong higayona.
Misaysay kini nga ang iyaha gyud unta nga kalalis mao ang igsuon sa biktima nga nakaduwa niya sa basket.
Nangatarungan kini nga gipisikal siya sa igsuon ni Meo ug miresulta sa ilang panaglalis.
Nilaban matud pa ang biktima ug gikomprontasi niya ang suspek nga maoy nakapalagot niini.
Taliwa sa pagpangayo og pasaylo sa suspek, desidido nga mopasaka og kasong frustrated homicide ang biktima. / JDG