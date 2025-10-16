Superbalita Cebu

Nilabang, naligsan, namatay

Published on

Namatay ang usa ka biyudo human nadasmagan dihang nilabang sa National Highway alas 11:00 sa gabii Miyerkules, Oktubre 15, 2025, sa Brgy. Poblacion Ward 2, Lungsod sa Minglanilla.

Si Delfin Labitad, 57, mangi­haway og baboy, taga Purok Mahogany, Sityo Sambag, Barangay Tuyan, Dakbayan sa Naga nakalas human nakaangkon og grabe'ng kadaot sa kalawasan ug nabalian sa walang bukton.

Si Rico Baclayon Racho, 56, taga Barangay Lawis, Tawog, Dakbayan sa Carcar, drayber sa ELF truck, gitanggong sa Ming­lanilla Police Station samtang giandam ang tukmang kasong ipasaka. / GPL

