Nilabang, naligsan, namatay

Namatay ang usa ka biyudo human nadasmagan dihang nilabang sa National Highway alas 11:00 sa gabii Miyerkules, Oktubre 15, 2025, sa Brgy. Poblacion Ward 2, Lungsod sa Minglanilla.
Si Delfin Labitad, 57, mangihaway og baboy, taga Purok Mahogany, Sityo Sambag, Barangay Tuyan, Dakbayan sa Naga nakalas human nakaangkon og grabe'ng kadaot sa kalawasan ug nabalian sa walang bukton.
Si Rico Baclayon Racho, 56, taga Barangay Lawis, Tawog, Dakbayan sa Carcar, drayber sa ELF truck, gitanggong sa Minglanilla Police Station samtang giandam ang tukmang kasong ipasaka. / GPL