Nipah virus gibantayan aron nga di mokatap sa nasod

Gimanduan ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang Department of Health (DOH) nga pakusgan ang pagbantay batok sa Nipah virus ug uban pang makatakod nga mga sakit isip paningkamot nga maprotektahan ang panglawas sa publiko.
Sa usa ka press conference niadtong Huwebes, Enero 29, 2026, si Presidential Communications Office (PCO) Undersecretary ug Palace Press Officer Claire Castro nagkanayon nga gipahaom na sa DOH ang mga health protocol niini sumala sa labing bag-ong updates gikan sa World Health Organization (WHO).
“Patuloy na nakatutok at nagbabantay ang Bureau of Quarantine ng DOH sa Nipah virus na napabalitang na-detect muli sa ibang bansa,” matod ni Castro.
Dugang pa niya, kini subay sa direktiba ni Presidente Marcos nga ipabilin nga luwas ang mga Pilipino gikan sa mga makatakod nga sakit.
Matod ni Castro, gipakusgan sa DOH ang ilang kampanya sa impormasyon bahin sa Nipah virus, diin sumala sa WHO, usa kini ka zoonotic virus nga mokaylap gikan sa mga mananap ngadto sa tawo ug mahimo sab nga matakod sa matag tawo.
Sumala sa WHO, ang mga kabog mao ang nag-unang natural host sa virus, diin ang mga simtomas niini mahimong magsugod sa malumo lang o walay simtomas, hangtod sa grabeng sakit sa respiratoryo ug makamatay nga hubag sa utok.
Lakip sa mga simtomas niini mao ang hilanat, labad sa ulo, ug sakit sa kaunoran.
Ang maong virus nga nakatala pa lang og pipila ka outbreak sa Asya, mahimo sab nga makahimo og grabe nga sakit sa mga mananap sama sa baboy. / TPM / SunStar Philippines