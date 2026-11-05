‘Nitukar ang kabuhi,’ namunal og tubo sa lalaki’ng nagbaktas

Gidakop sa kapulisan ang 37-anyos nga babaye nga namunal og tubo sa usa ka call center agent sa IT Park, Barangay Apas, Dakbayan sa Sugbo sa Miyerkules sa hapon, Nobiyembre 4, 2026.
Giila ang suspek nga si alyas Judy Ann, 37, dalaga, kanhi cashier, taga Dakbayan sa Naga.
Ang biktima nga si alyas Arnold, 37, ulitawo ug temporaryong nagpuyo sa maong barangay, nakaangkon og samad sa ulo.
Sumala sa biktima, naglakaw siya padulong sa iyang trabahoan dihang kalit siyang gibunalan sa ulo sa suspek gamit ang tubo.
Apan dali niyang napugngan ang babaye pinaagi sa citizen’s arrest sa wala pa itugyan sa mga polis. Mag-atubang ang suspek og kasong slight o less serious physical injuries.
Sa iyang depensa, niingon ang suspek nga nagtuo siyang adunay nagsunod kaniya ug gustong mopasakit kaniya.
Gidugang niya nga usahay mawala siya sa iyang kaugalingon ug makapanakit kon gutmon ug motukar ang kabuhi. / ABC