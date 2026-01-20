Niundang og panagat, namaligya’g shabu; sikop

Tungod sa rason nga kapoy na ang managat, nibalik sa ilegal nga negosyo ang usa ka 30-anyos nga lalaki, apan nadakpan og balik sa gipahigayon nga buy-bust niadtong Dominggo sa gabii, Enero 18, 2026, sa Brgy. Banhigan, Lungsod sa Dalaguete.
Ang suspek giila nga si alyas Boknoy, ulitawo, nagpuyo sa maong dapit.
Gibutyag ni Major Vincent Zozobrado, hepe sa Dalaguete Police Station, sa pakighinabi sa SunStar Superbalita Cebu nga ikaduhang higayon na kini nga nadakpan si Boknoy.
Ang una niyang kaso sa ilegal nga drugas nahuman pinaagi sa plea bargaining, apan nibalik ra gihapon siya sa pagpamaligya.
Giangkon sa suspek nga nibiya na siya sa pagpanagat tungod kay kapoy ug mas gipili ang daling kuwarta pinaagi sa pagpamaligya og shabu.
Atol sa operasyon sa alas 11:30 sa gabii, narekober gikan kang Boknoy ang usa ka medium nga putos sa shabu, lima ka gagmay nga pakete sa shabu, ug P500 nga buy-bust money. Ang nasakmit nga drugas motimbang og 1.10 gramos nga adunay banabana nga kantidad nga P7,480.00.
Atubangon sa suspek ang kasong paglapas sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. / GPL