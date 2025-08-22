NLEX, Blackwater nasubhan og daog sa Davao

GIPANGBUNTOG sa NLEX Road Warriors ug Blackwater Bossing ang ilang tagsatagsa ka kontra atol sa pagsugod sa 40th Kadayawan Invitational basketball tournament niadtong Huwebes sa gabii, Agusto 21, 2025, sa University of Southeastern Philippines sa Dakbayan sa Davao.
Gipangligsan sa Road Warriors ang Converge FiberXers, 95-88, samtang nanghawod ang Bossing batok sa Phoenix Super LPG Fuel Masters, 94-81.
Ang Road Warriors gipangulohan ni Robert Bolick pinaagi sa iyang 22 puntos.
Gikan sa 19 puntos nga pagkalubong, 52-71, sa 3rd quarter, ang FiberXers nakamaneho pagtabla sa duwa, 88-88, sa hinapos nga bahin.
Apan human niini, ningbahar lang og kalit ang FiberXers ug wala na sila nakadugang og puntos. / ESL