NLEX, Converge mipasaka sa ilang rekord

Ang NLEX Road Warriors ug Converge FiberXers nakakuha og daog sa managlahi nga paagi sa ilang duwa sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup niadtong Sabado, Nobiyembre 8, 2025, sa Ynares Center sa Antipolo City.
Ang NLEX nidominar sa Rain or Shine Elasto Painters, 105-91, luyo sa pagpaningkamot ni Robert Bolick kinsa nipupo og 28 puntos ug unom ka rebounds.
Nisaka ang Road Warriors ngadto sa 5-2 (win-loss) record ug nahimotang sa ikaduhang pwesto sa team standings luyo sa league-leading TNT Tropang Giga (5-1).
Nakakuha pud og igong tabang si Bolick gikan nila JB Bahio nga nakatampo og 17 ka puntos ug 13 ka rebounds, samtang si Xyrus Torres niamot og 15 ka puntos, ug Jonnel Policarpio ug Dominic Fajardo nitunol og 10 ka puntos matag-usa.
Ang NLEX nakahimo og 49.4 percent shooting gikan sa field, samtang ang Rain or Shine naglisod sa ilang mga itsa og igo lang nakapasulod og 38.6 porsiyento.
“Ginawa ko lang 'yung best ko. Pasalamat lang ako na binigay 'yung panalo sa amin," matod ni Bolick nga nahimong Best Player of the Game.
"Medyo matagal na akong di nag-Best Player so masaya," dugang niya.
Sa laing bahin, ang FiberXers nakaikyas sa sikit nga duwa batok Blackwater Bossing, 99-94. Si Alec Stockton nipakatap og 28 puntos ug nihimo og kritikal nga nga play sa katapusang segundo aron madala ang Converge ngadto sa 4-2 nga record.
Ang kanhi Far Eastern University standout nakahimo og upat ka sunodsunod nga free throws, ang katapusan nga duha human niya gi-pressure si Christian David nga maoy nihatag sa Converge og 98-94 nga labaw sa nabilin na 5.3 ka segundos.
Si Juan Gomez De Liano nitapos sa duwa nga adunay 14 ka puntos, pito ka rebounds, ug lima ka assists, samtang ang pares nila Justine Baltazar ug Justin Arana nakakuha og 11 ka puntos, 14 ka rebounds ug pito ka assists, ug 11 ka puntos ug parehas nga rebounds.
Si Sedrick Barefield nakahimo og 33 puntos ug lima ka assists sa pilderong Blackwater nga natagak ngadto sa 1-5 nga baraha.
Ang mga duwa nga gitakda sa Dominggo, Nobiyembre 9, gi-pospon tungod sa hulga ni Typhoon Uwan. / RSC