Superbalita Cebu

NLEX kampyon sa Davao tournament

NLEX kampyon sa Davao tournament
Published on

Gipangligsan sa NLEX Road Warriors ang Blackwater Bossing, 101-84, sa finals aron angkunon ang kampyunato sa 40th Kadayawan Invitational basketball tournament niadtong Dominggo sa gabii, Agusto 24, 2025, sa Davao City.

Ang Road Warriors gipangulohan ni Xyrus Torres, kinsa nirehistro og 17 puntos.

Sa kombinasyon nila ni Torres, Robert Bolick, Dominic Fajardo, ug Tony Semerad, ang Road Warriors ningpasutoy sa ilang opensa sa 2nd quarter aron dominahon pagsugod ang duwa.

Si Semerad, kinsa nimugna og 16 puntos, maoy napiling Finals MVP. / ESL

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.

Videos

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph