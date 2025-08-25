NLEX kampyon sa Davao tournament

Gipangligsan sa NLEX Road Warriors ang Blackwater Bossing, 101-84, sa finals aron angkunon ang kampyunato sa 40th Kadayawan Invitational basketball tournament niadtong Dominggo sa gabii, Agusto 24, 2025, sa Davao City.
Ang Road Warriors gipangulohan ni Xyrus Torres, kinsa nirehistro og 17 puntos.
Sa kombinasyon nila ni Torres, Robert Bolick, Dominic Fajardo, ug Tony Semerad, ang Road Warriors ningpasutoy sa ilang opensa sa 2nd quarter aron dominahon pagsugod ang duwa.
Si Semerad, kinsa nimugna og 16 puntos, maoy napiling Finals MVP. / ESL