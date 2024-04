NLEX, Magnolia magpinaksitay

Mga duwa karon:

3:00 pm- Blackwater batok Rain or Shine

6:15 pm- Magnolia

batok NLEX

Magpinaksitay ang Magnolia Chicken Timplados Hotshots ug NLEX Road Warriors sa main game ning Sabado sa gabii, Abril 6, 2024, sa Season 48 Philippine Cup atol sa pagbalik sa aksyon sa Philippine Basketball Association (PBA) sa Ninoy Aquino Stadium (NAS) sulod sa makasaysayong Rizal Memorial Sports Complex.

Mao kini ang labing unang higayon sulod sa 13 ka mga tuig nga mopahigayon pagbalik og duwa ang PBA sa NAS, nga maoy venue sa 2023 FIBA World Cup.

Ang Road Warriors adunay 4-1 nga rekord ug usa kini sa labing init nga mga puwersa sa kasamtangan gumikan kay gikan kini sa tulo ka sunodsunod nga kadaugan.

Dili ikalilong nga mas inilog ang Road Warriors ning sangkaa hilabi na kay wala ang usa sa mga pambato sa Hotshots nga si Calvin Abueva.

Si Abueva napahamtangan og usa ka duwa nga suspensyon tungod sa pag-dirty finger niini atol sa kapildihan sa Hotshots batok sa Brgy. Ginebra Gin Kings, 87-77.

Usa kini sa kalbaryo nga angay sulbaron ni Magnolia coach Chito Victolero. Ang Hotshots adunay 1-1 nga rekord.

Sa premirong duwa, magsangka ang Blackwater Bossing ug Rain or Shine Elasto Painters.

Ang Bossing hinayhinay na nga nakalugnot gikan sa dungog nga makmakunon nga puwersa ug kasamtangan kining naggunit og 3-2 nga rekord.

Sa ilang bahin, ang Elasto Painters adunay 2-4 nga rekord.

Mas ubos man tuod ang rekord sa Elasto Painters apan dili ikalimod nga mas taas sila og morale tungod kay gikan sila sa duha ka sunodsunod nga kadaugan.

“We’re trying to continue with our winning streak. We would like to ride on our momentum,” matod ni Elasto Painters coach Yeng Guiao nga napatik sa www.pba.ph. /ESL