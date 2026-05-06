NLEX misemento sa No. 1 nga puwesto

Nasemento sa NLEX Road Warriors ang No. 1 nga puwesto human sa ilang overtime nga kadaugan batok sa Titan Ultra Giant Risers, 123-112, sa premirong duwa niadtong Martes, Mayo 5, 2026, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup sa Ninoy Aquino Stadium.
Ang Road Warriors ninghuman sa ilang mga tahas sa elimination round dala ang 10-2 nga rekord.
Pulos ningrehistro og dagkong mga numero sila si Cady Lalanne, Robert Bolick, ug Schonny Winston aron pangulohan ang Warriors sa pagsugakod sa pagpanghulga sa Giant Risers, nga nahagbong sa 2-9 nga rekord.
Si Lalanne nimugna og 29 puntos, nidugang og 25 puntos samtang nitunol og 24 puntos si Winstons.
Sa laing bahin, wala panumbalinga sa Magnolia Hotshots ang kamangtas sa import sa TNT Tropang 5G nga si Bol Bol sa ilang pagposte og 106-94 nga kadaugan sa main game.
Ning duwaa, nimugna og 53 puntos si Bol Bol.
Ang Hotshots ug Tropang 5G pareho nang naggunit og 6-5 nga rekord. / ESL