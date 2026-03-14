NLEX mosuway og tuhog sa Magnolia

Sakyan sa NLEX Road Warriors ang momentum sa ilang pakigtigi sa Magnolia Chicken Timplados Hotshots karong Dominggo, Marso 15, 2026, sa Philippine Basketball Association (PBA) Commissioner’s CUp Season 50 didto sa Ynares Center-Montalban.
Ang Road Warriors gikan sa kulbahinam nga 84-81 nga kadaogan batok sa Blackwater Bossing niadtong Biyernes sa ilang duwa sa conference.
Si Robert Bolick, ang sinaligan sa Road Warriors, nipadayag nga importante nga gisugdan nila og daog ang una nilang duwa kay ang mosunod nga teams ilang giisip nga pulos mga championship contender, lakip na niini ang Magnolia.
“Importante sa amin itong first game kasi ‘yung next three games namin championship contenders,” sigon ni Bolick, kinsa nag-andam sa ilang tulod ka bug-at nga tahas batok Magnolia, defending champion TNT Tropang Giga ug Barangay Ginebra.
“So kailangan namin ng momentum papunta sa doon,” dugang pa ni Bolick.
Base sa pamahayag ni coach Jong Uichico, nag-agi pa og proseso ang Road Warriors: “Medyo nagkakapaan.”
“Anybody who made personnel changes, goes to this phase,” saysay pa ni Uichico.
Ang coach sa Road Warriors nga si Jong Uichico nipaambit nga sa pagkakaron nagpadayon pa sila og pangita sa chemistry sa ilang players.
“We’re still looking for the right combination, chemistry but mabuti na lang na-overcome namin yung magandang laro ng Blackwater. I think it was our experience in the end na lang (that pulled the team through),” matod niya.
Sa ilang unang duwa si Bolick nipabuto og 24 puntos, angimport nga si Cady Lalane nipaambit og 22 puntos ug 16 ka rebounds, ug ang key recruit gikan sa Converge nga si Schonny Winston nipakatap og 10 puntos, lima ka rebounds ug upat ka steals.
Sa habig sa Timplados plano kining mobawi gikan sa sikit nga kapildehan batok Phoenix Super LPG Fuel Masters, 101-98, niadtong Biyernes.
Magtigi ang Road Warriors ug Timplados sa main game alas 7:30 sa gabie, samtang sugdan sa FuelMasters ug Titan Ultra Giant Risers ang Sunday double-header. / RSC