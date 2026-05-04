NLEX mosuway pagselyo sa No. 1

Mga duwa karon:
5:15 pm- NLEX batok
Titan Ultra
7:30 pm- TNT batok Magnolia
Ilansang og suway sa NLEX Road Warriors ang No. 1 nga puwesto sa ilang pagpakigbatok sa Titan Ultra Giant Risers sa premirong duwa karong Martes, Mayo 5, 2026, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season Commissioner’s Cup sa Ninoy Aquino Stadium.
Ang Road Warriors, nga mosagubang sa katapusan nilang tahas sa elimination round, kasamtangang nagsolo sa ibabaw apan puwede pa nga mailugan sila og puwesto kon mapilde sila ning sangkaa.
Sa ilang bahin, ang Giant Risers, nga adunay 2-8 nga rekord, usa sa teams nga wala na’y poruhan nga makaabante apan seguradong ipagawas gihapon niini ang tanan aron makabawon og gamay nga morale sa ilang pagpanamilit.
Sa main game, parehong paamagon sa TNT Tropang 5G ug Magnolia Hotshots ang ilang paglaum sa inilugay og luna sa nagkaduol nga quarter-finals.
Ang Tropang 5G adunay 6-4 nga rekord samtang ang Hotshots naggunit og 4-6 nga baraha. / ESL