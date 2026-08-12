NLEX naluwas sa duha ka 4-pt. bombs

Bisan naangol ang ilang import nga si DeQuan Jones sa 3rd quarter ug wala na nakabalik pagduwa, nakamaneho gihapon ang NLEX Road Warriors sa pagbuntog sa TNT Road Warriors pinaagi sa overtime, 118-111, niadtong Martes sa gabii, Agusto 11, 2026, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governors’ Cup sa Ynares Center sa Antipolo City.
Si Jones nisuway paglusot sa ika-7:27 minutos sa 3rd quarter apan nawad-an siya og balanse human gitabangan pagdepensa sa tulo ka mga sakop sa Tropang 5G ug nabali ang tuo nga tiil niini. Niadtong higayona, naglabaw ang Road Warriors, 69-59.
Sa pagkagwagtang ni Jones kinsa nagbilin og 23 puntos sa iyang pagbiya, ang Road Warriors ningsalig og maayo nila ni Robert Bolick ug LJ Gonzales sa pagpadayon sa duwa.
Gipahimuslan sa Tropang 5G ang nahitabo ni Jones ug ninggukod kini hangtod nga nakaposte sila og lima ka puntos nga labaw, 104-99, sa nahabiling 30 ka segundos sa regulation period.
Human niini, nagpaulbo og four-point bomb si Bolick aron pahakon ang labaw sa Tropang 5G, 103-104, sa nahabiling 23 ka mga segundos. Sa return play, nakakompleto og three-point play si Roger Pogoy nga nag-inat sa labaw sa Tropang 5G, 107-103, sa nahabiling 13 ka segundos. Sa nahabiling duha ka segundos, nagpaulbo na sab si Bolick og four-point bomb aron tablahon ang duwa, 107-107, nga maoy nakapugos sa overtime.
Sa overtime, si Gonzales mao na sab ang nibida alang sa Road Warriors.
Ang kadaugan gipangulohan ni Bolick pinaagi sa iyang 27 puntos samtang nidugang og career-high 26 puntos si Gonzales.
Ang Road Warriors ningsulbong sa liderato sa Group A dala ang 7-1 nga rekord samtang nahagbong sa 4-4 nga rekord ang Tropang 5G.
Sa laing Group A nga sangka, gipangmakmak sa Converge FiberXers ang Terrafirma Dyip, 120-103. Ang FiberXers ningkatkat sa 4-4 nga rekord samtang ningdakin-as ang Dyip sa 3-5 nga rekord.
Puntos matag usa:
1st game:
Converge (120) – Clark 22, Arana 20, Abueva 17, Gomez de Liano 13, Tungcab 13, Baltazar 12, Williams 9, Garcia 9, Muyang 3, Stockton 2. Terrafirma (103) – Strings 28, Tiongson 21, Chiu 16, Eriobu 12, Ahanmisi 10, Bravo 9, Paraiso 7.
2nd game:
NLEX (118) - Bolick 27, Gonzales 26, Jones 23, Winston 11, Bahio 11, Semerad 8, Alas 5, Gamboa 3, Valdez 2, Racal 2. TNT (111) - Hollis-Jefferson 30, Nambatac 28, Heading 17, Pogoy 15, Ganuelas-Rosser 15, Aurin 5, Ferrer 1. / ESL