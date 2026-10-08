NLEX sulod sa Q-Finals

Mga duwa karon:
5:15 pm- Blackwater batok Magnolia
7:30 pm- Ginebra batok Rain or Shine
Nakaseguro na og puwesto sa quarter-finals ang NLEX Road Warriors human sa ilang record-breaking nga paglubong sa guest team Macau Giant Pandas, 138-78, niadtong Miyerkules, Oktubre 7, 2026, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governors’ Cup sa Ninoy Aquino Stadium.
Sa kadaugan, nakuha sa Road Warriors ang solong liderato sa Group A dala ang 8-2 nga rekord.
Ang 60 puntos nga biya maoy labing dako sa kasaysayan sa PBA ug nabuak niini ang kanhi rekord nga 56 nga biya nahimo sa Rain or Shine Elasto Painters batok sa Blackwater Bossing niadtong Marso 31, 2026.
Ang bag-ong import sa Road Warriors nga si Deonte Burton kinsa maoy gipuli sa naangol nga si DeQuan Jones, nagpakita dayon og saktong labok sa tanang mga departamneto ug nagpakatap kini og 22 puntos, 14 rebounds, walo ka assists, unom ka steals ug duha ka blocks.
“Really happy with the win. Syempre, anytime you come out of a 52-day break and, especially tonight with Macau, I felt going into the game very similar the first time we played them, our first game of the season,” asoy ni NLEX coach Jimmy Alapag nga napatik sa www.pba.ph.
Pagsugod pa lang sa duwa, nanginit na dayon ang opensa sa Road Warriors ug sa halftime pa lang, hingpit nga dominasyon na ang ilang gihimo sa Giant Pandas, nga nahagbong sa labing ubos sa Group A bitbit ang 2-7 nga rekord.
Sa laing duwa, nagpakatap og 31 puntos ang bag-o lang nakabalik gikan sa pagkaangol nga si Calvin Oftana aron agakon ang TNT Tropang 5G sa dako dab nga kadaugan batok sa Terrafirma Dyip, 116-92.
Puntos matag usa:
1st game:
NLEX (138) – Winston 25, Burton 22, Bolick 14, Semerad 10, Alas 10, Gonzales 10, Torres 9, Marcelo 7, Nieto 6, Herndon 6, Racal 5, Valdez 5, Gamboa 3.
Macau (780 – Lopez 36, Lam 22, Chao 8, Liu 5, Lao 3, Chen 2.
2nd game:
TNT (116) – Oftana 31, Hornsby 26, Heading 14, Galinato 13, Nambatac 11, Pogoy 10, Khobuntin 4, Ambohot 3, Castro 2, Jalalon 2.
Terrafirma (920 – Ahanmisi 27, Strings 25, Paraiso 11, Catapusan 5, Bravo 5, Eriobu 5, Chiu 4, Zaldivar 3, Adamos 3, Miller 2, Garcia 2. / ESL