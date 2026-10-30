NLEX, TNT mosuway ug pagsulod sa semis

Mga duwa karon:
5:15 pm- NLEX batok Phoenix
7:30 pm- TNT batok Magnolia
Parehong mosuway pagsulod sa semi-finals ang magsuong puwersa sa TNT Tropang 5G ug NLEX Road Warriors sa ilang pagpakigsangka’g balik sa ilang tagsatagsa ka kontra sa Game 3 sa quarter-finals best-of-five series sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governors’ Cup sa Ninoy Aquino Stadium.
Ang Tropang 5G, nga maoy defending champion, makigbatok sa Magnolia Chicken Timplados Hotshots sa main game human pagpakig-engkuwentro sa Road Warriors sa Phoenix Super LPG Fuel Masters sa premirong duwa.
Base sa resulta sa nag-una nilang duha ka duwa sa series, dayag nga hayag pa sa sidlak sa adlaw nga makaabante sa semi-finals best-of-seven series ang Tropang 5G, nga ningmakmak sa Hotshots, 92-70, sa Game 1 ug 91-73 sa Game 2.
Giangkon sa Hotshots nga sakit alang kanila ang nahitabo sa nag-unang duha ka duwa sa series gumikan kay dako kaayo ang ilang pagsalig human sila nipatigbabaw sa Group B sa group eliminations.
“Expect namin makapasok sa semis this conference. Yun naman ang goal namin makaahon sa quarterfinals,” matod sa usa sa mga sinaligan sa Hotshots nga si Ian Sangalang.
Hinuon, hangtod nga aduna pa silay ginhawa, dili bastabasta moisa sa ilang puting bandera ang Hotshots.
Sa laing series, ang Road Warriors di pa angayang magsaulog gumikan kay dili lalim ang ilang naagian una nila napayukbo ang Fuel Masters sa nag-unang duha ka duwa sa series, 97-92, ug 124-117.
Nagpasabot kini nga adunay kapabilidad nga makabangon ang Fuel Masters ning maong series hilabi na kon molugak og gamay ang Road Warriors.
“Obviously, not an ideal situation. But until the series is over, we’re gonna keep on fighting. We’d still compete. We’ll be ready Saturday, when we’ll play our best game,” asoy ni Phoenix coach Charles Tiu. / ESL