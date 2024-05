NLEX, TNT sulod sa Q-finals

Nakaselyo og puwesto sa quarterfinals ang NLEX Road Warriors ug TNT Tropang Giga human nila gipangbuntog ang ilang tagsatagsa ka kontra niadtong Dominggo, Mayo 5, 2024, atol sa pagtiklop sa elimination round sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Philippine Cup sa Ninoy Aquino Stadium.

Ang Road Warriors ningpakaging sa Brgy. Ginebra Gin Kings, 76-72, sa main game samtang ang Tropang Giga milamoy sa Magnolia Chicken Timplados Hotshots, 98-93, sa premirong duwa.

Ning maong mga resulta, ang Road Warriors, Tropang Giga, ug Hotshots natanggong sa five-way tie sa 6-5 nga rekord kauban ang Meralco Bolts ug Rain or Shine Elasto Painters.

Sa pagbuak sa komplikadong panagtabla, nahiluna sa no. 3 ang Bolts, no. 4 ang Tropang Giga, no. 5 ang Elasto Painters, no. 6 ang Road Warriors samtang no. 7 ang Hotshots.

Taliwala sa ilang kapildihan, ang Gin Kings, nga adunay 7-4 nga rekord, nagpabilin sa ikaduhang dapit sunod sa league-leader San Miguel Beermen, nga adunay 10-1 nga baraha.

Sa ilang pagsulod sa Top 2, ang Beermen ug Gin King nakapanag-iya og twice-to-beat nga bintaha sa quarterfinals. / ESL