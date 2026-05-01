NLEX top 4 ang tuyo

Mga duwa karon:
5:15 pm-Terrafirma batok Macau
7:30 pm- Converge batok NLEX
Seguradong luna sa Top 4 ang tinguha sa NLEX Road Warriors sa ilang pagpakigbatok sa Converge FiberXers sa main game karong Sabado sa gabii, Mayo 2, 2026, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup sa Ninoy Aquino Stadium.
Mahinungdanon ang pagsulod sa Top 4 gumikan kay maghatag kini og twice-to-beat nga benepisyo inig sugod sa nagkaduol nga quarter-finals.
Ang Road Warriors nga kasamtangang adunay 8-2 nga rekord, makabaton og dakong poruhan nga maoy makaangkon sa No. 1 nga luna inig human sa eliminasyon kon modaog sila ning sangkaa.
Sa ilang bahin, ang FiberXers padayong manikaysikay aron magpabiling buhi ang ilang paglaom nga makumpayot og puwesto sa ubos nga bahin sa quarter-finals.
Sa bitbit nilang 4-6 nga rekord, nagkinahanglan ang FiberXers nga modaog sa nahabilin nilang duha ka mga duwa sugod karon aron mohayag ang ilang paglaom alang sa quarter-finals.
Mokombati ang FiberXers nga adunay taas nga moral kay gikan sila sa duha ka sunodsunod nga kadaugan batok sa TNT Tropang 5G, 97-92, ug Phoenix Super LPG Fuel Masters, 130-103.
Sa laing bahin, daginuton og suway sa Terrafirma Dyip ang gamay nilang paglaom nga makaabante sa ilang pagpakigbatok sa nagsalimoang nga guest team Macau Black Knights sa premirong duwa.
Ang Dyip kasamtangang naggunit og 3-6 nga rekord ug kon mapilde sila ning sangkaa, mosunod sila sa mga wala na’y poruhan sa quarter-finals, nga naglakip sa Black Knights, nga adunay 2-8 nga rekord.
Wala na man tuod poruhan makaabante ang Black Knights apan seguradong mokombati gihapon kini’g maayo aron aduna kini dala nga gamay nga moral sa ilang pag-uli sa ilang nasod. / ESL