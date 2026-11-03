No. 0 ni Westbrook iretiro sa Oklahoma

Iretiro sa Oklahoma City Thunder ang No. 0 jersey ni Russell Westbrook atol sa ilang home game sa National Basketball Association (NBA) karong Pebrero 7, 2026, batok sa defending champions New York Knicks.
Nagpasabot kini nga wala na’y magduduwa sa Thunder ang makagamit sa No. 0 hangtod sa kahangturan.
Ang kanhi MVP nga si Westbrook nagduwa sa Thunder sa nag-una niyang 11 ka tuig sa NBA una siya nagbalhinbalhin og teams.
Niadto lang Agusto 12, gianunsiyo ni Westbrook ang iyang pagretiro human sa 18 ka tuig niya sa NBA. / Gikan sa wires