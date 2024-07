No. 1 Asian athlete si Pacquiao

Usa ka semana human napatik si Filipino boxing le­gend Manny Pacquiao sa No. 71 sa top 100 professional athletes sa kalibutan gikan niadtong 2000, napili siyang No. 1 ranked sa listahan ESPN sa top 25 Asian athletes sa ika-21 nga siglo.

Gipatigbabawan sa bugtong 8-division boxing world champion ang notadong listahan nga naglakip sab nila ni Chinese basketball legend Yao Ming ug Ichiro Suzuki sa baseball.

Gibarugan sa ESPN ang ilang pagpili sa Pambansang Kamao ng Pilipinas pinaagi sa paghulagway niini nga usa sa “greatest boxers of all time.”

Si Pacquiao, kinsa adunay 62-8-2, 39KOs nga rekord, mosagubang og tune-up bout karong Hulyo 28, 2024 batok kang Japanese kickboxer Rukiya Anpo sa RIZIN 3 card sa Saitama, Japan.

Human niini, adunay plano nga mobalik na pag-away si Pacquiao sa professional rank diin suwayan niya pag-ilog ang korona ni World Boxing Council (WBC) welterweight champion American Mario Barrios sa ulahing bahin ning tuiga.

Sa listahan sa top Asian athletes, dili lang si Pacquiao ang Pinoy nga nahilakip.

Apil sab niini si Tokyo Olympics weightlifting gold medalist Hidilyn Diaz ug ang Sugboanong si June Mar Fajardo, kinsa usa ka 10-time champion ug 7-time MVP sa Philippine Basketball Association (PBA).

Si Diaz, kinsa maoy labing una ug bugtong pa lang nakahatag og Olympic gold sa Pilipinas, naa sa ika-19 samtang si Fajardo, kinsa produkto sa University of Cebu (UC) Webmasters ug lumad nga taga lungsod sa Pinamungajan, Cebu, naa sa ika-25.

“Diaz’s historic achievement and her role in elevating weightlifting in the Philippines are testaments to her exceptional talent and determination,” pa­sabot sa ESPN nga napatik sa www.gmanews.tv.

“Fajardo’s consistent excellence and influence on Philippine basketball underscore his significant impact on the sport that Filipinos love.” / ESL