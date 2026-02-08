No. 1 pick Chiu giandam na sa Dyip

Moduwa na para sa Terrafirma Dyip ang No.1 overall pick nga si Geo Chiu sa umaabot nga Commissioner’s Cup sa Philippine Basketball Association (PBA).
Si Chiu gipili sa Dyip sa Rookie Draft sa miaging tuig apan wa dayon kini makapirma og kontrata kay gihuman pa ang obligasyon sa Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) champion Abra Weavers.
Nagsugod na og praktis si Chiu uban sa Dyip human siya wa makaapil sa season-opening Philippine Cup.
Ang 24-anyos nga center mosalmot sa All-Star Game activities sa Candon, Ilocos Sur, diin lakip siya sa Obstacle Challenge nga side event alang sa mga big man.
Ang All-Star weekend gikatakda sa Marso 6 ngadto 8, samtang ang midseason tournament magsugod sa Marso 11. / RSC