No. 1 rookie pick di pa makaduwa

Malangan og gamay ang labing unang pagduwa ni AJ Dybantsa sa 2026-27 National Basketball Association (NBA).
Si Dybantsa, kinsa maoy gipiling No. 1 overall pick sa Waashington Wizards sa niaging rookie draft, padayon pa nga nagpaalim sa iyang angol (sprained ankle), nga iyang nasinati sa katapusang duwa sa preseason batok sa New Orleans Hornets niadtong Sabado, Oktubre 17, 2026.
Kini maoy hinungdan nga dili makaduwa si Dybantsa sa pagpakigsangka sa Wizards sa Milwaukee Bucks karong Huwebes, Oktubre 22. / Gikan sa wires