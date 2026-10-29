No. 1 rookie pick miduwa na apan…

Nimugna og 19 puntos sa 8-of-12 shooting ang No. 1 overalll rookie pick sa Washington Wizards nga si AJ Dybantsa sa labing una niyang duwa sa 2026-27 National Basketball Basketball Association (NBA).
Nahitabo kini kagahapon, Huwebes, Oktubre 29, 2026 (PH time), diin napilde ang Wizards batok sa hosts Cleveland Cavaliers, 111-121.
Si Dybansta, kinsa wala nakaduwa sa nag-unang upat ka duwa sa Wizards tungod kay nagpaalim siya sa iyang angol (sprained ankle), nikombati isip starter kauban sila si Trae Young, Anthony Davis, Alex Sarr ug Kyshawn George. / Gikan sa wires