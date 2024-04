No. 1 wanted sa Caraga, nasikop sa Consolacion

Wa gisalikway sa Police Regional Office (PRO) 7 nga duna pay mga sakop sa giingong teroristang komunista ang nagtago sa Central Visayas (CV) human masikop sa lungsod sa Consolacion, lalawigan sa Sugbo, ang giila nga top 1 most wanted person sa Caraga region sa Mindanao.

Usa ka suspek nga sakop sa walhong armadong grupo nga nasikop mao si Romulo Micabalo alyas Ned o Lukad nga nasikop sa Purok 8, Brgy. Pitugo, lungsod sa Consolacion niadtong Abril 8, 2024 pinasikad sa warrant of arrest sa kasong kidnapping ug serious illegal detention and robbery with threat and intimidation nga pirmado ni Judge Fernando Fudalan sa Regional Trial Court sa Bayugan, Agusan del Sur.

Matod ni P/Lt. Col. Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier Generals Anthony Aberin, hepe sa PRO 7, nga ang Sugbo suroyanan sa mga opisyal sa New People’s Army (NPA) nga gitawag nila’g nag rest and recreation.

Tulo pa lang ka semana naabot sa Sugbo si Micabalo diin kuyog niya ang iyang pamilya aron motago human masayod nga migawas ang iyang warrant of arrest.

Subay niini, padayon ang gihimong monitoring sa kapulisan sa maong mga sakop sa NPA nga nalutsan og mga warrant of arrest nga nagtago-tago na human gilutos na sila sa balaod.

Niawhag si Pelare sa mga Sugbuanon nga nagtinguhang moabin sa walhong grupo nga hunahunaon sa makadaghan pag-ayo. / AYB