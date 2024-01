No. 10 most wanted nasikop

Nasikop ang ika-10 nga most wanted person sa Sugbo human gipasanginlang nanglugos sa anak sa iyang kauban sa trabaho.

Gi-serve sa tracker team sa Toledo City Police Station ang warrant of arrest batok sa akusado nga si Lyndon Pagono Abella, 21, sa poultry farm sa Barangay Don Juan Climaco Sr. mga alas 3 sa hapon niadtong Huwebes, Enero 25, 2024, human sila nakakuha’g impormasyon nga ang naulahi nagtrabaho isip magbalantay.

Si Judge Judilyn Hugo Tapia-Menchavez sa Toledo City Regional Trial Court Branch 8 niisyu sa warrant nga walay piyansa nga girekomendar batok sa suspek.

Sa pakighinabi sa Superbalita Cebu, si Toledo City Police Station Chief Lieutenant Colonel Manolo Salvatierra namahayag nga ang unang insidente sa pagpanglugos nahitabo niadtong Agusto 2023.

Ang biktima kinsa gitago ang pagkatawo, miadto sa poultry farm tungod sa hangyo sa iyang amahan nga kuhaon ang cellphone nga iyang nabiyaan.

Ang pakighilawas giingong gisubli kaduha, niadtong Septiyembre 2023 ug niadtong Enero ning tuiga.

Kasamtangang gitanggong ang akusado sa Toledo City Police Station.

Mag-atubang siya og usa ka kasong rape ug duha ka counts sa statutory rape nga kalapasan ubos sa Republic Act 11648 kun Act Raising the Age of Sexual Consent nga may kalambigitan sab sa Republic Act 7610 o ang Anti-Child Abuse Law kay menor ang biktima.

Ang statutory rape mao ang paghilabot sa usa ka babaye nga 16 anyos paubos.