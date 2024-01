No. 18 jersey ni Yap iretiro sa Rain or Shine

Human giaprubahan sa Rain or Shine Elasto Painters ang hangyo ni James Yap nga i-release siya, gituman sab sa prankisa ang pangandoy nga gasa sa kanhi two-time MVP sa Philippine Basketball Association (PBA).

Nagkanayon si Elasto Painters coach Yeng Guiao nga iretiro sa team ang No. 18 jersey ni Yap, nagpasabot nga wala na’y magduduwa sa team nga makagamit ning maong numero hangtod sa kahangturan.

“It’s a tribute to his contributions to the organization,” matod ni Guiao, kinsa nagplano na’g sugod alang sa jersey cere­mony.

Gipasabot ni Guiao nga angay lang hatagan ning maong pasidungog si Yap, kinsa usa sa PBA 40 Greatest Players, seven-time champion ug 17-time All-Star.

Matod ni Guiao nga sa edad nga 41, aduna pa unta gihapon kapasidad si Yap nga mokombati sa PBA apan tungod sa iyang obligasyon isip city councilor sa San Juan, dili na kini makatutok sa iyang karera sa basketball.