No. 2 ni Baterbonia giretiro sa Ateneo

Opisyal nga giretiro sa Ateneo de Davao University ang No. 2 jersey ni Rene Baterbonia, usa sa duha ka mga magduduwa sa Ateneo de Manila Blue Eagles nga nakabsan sa kinabuhi human nalumos atol sa team building nga kalihukan ning bag-uhay lang sa Aurora.
Nagpasabot nga wala na’y bisan kinsa nga magduduwa sa Ateneo de Davao nga makagamit sa No. 2 hangtod sa kahangturan.
Sa sayo pa, giusab sa Ateneo de Davao ang pangalan sa ilang gym ug gitawag na kini og Rene Bobet Baterbonia Covered Courts (RBBCC) isip pahinungod kang Baterbonia, usa sa ilang mga produkto. / ESL