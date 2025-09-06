No. 2 pick Harper gioperahan ang left thumb

Naigo dayon og dakong pag­sulay ang pagsugod sa NBA career ni Dylan Harper.

Ang No. 2 overall pick 2025 NBA Draft naoperahan niadtong Sabado aron ayuhon ang partial tear sa collateral ligament sa iyang left thumb, sumala sa statement sa Spurs.

Tungod sa operasyon, gilauman nga dili makaapil si Harper sa tibuok training camp ug sugod sa season. Base sa injury database ni Jeff Stotts sa In Street Clothes, posibleng makabalik siya sa Nobiyembre pa.

Si Harper, anak sa 5-time NBA champion nga si Ron Harper, nidominar sa Rutgers sa miaging season diin nakaposte siya og average nga 19.9 puntos matag duwa.

Gikuha siya sa Spurs isip No. 2 pick sa draft, human ni Cooper Flagg ug una pa ni VJ Edgecombe. / RSC