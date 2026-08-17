No. 21 ni Garnett iretiro sa Wolves

Opisyal nga iretiro sa Minnesota Timberwolves ang No. 21 jersey ni Hall of Famer Kevin Garnett ug ibitay kini sa Target Center karong Pebrero 28, 2027, atol sa duwa Timberwolves batok sa Boston Celtics sa 2026-27 National Basketball Association (NBA).

Si Garnett kinsa gipili sa Timberwolves isip No. 5 overall pick sa 1995 NBA Draft, maoy Timberwolves all-time scoring leader (19,201), rebounds (10,718), assists (4,216), steals (1,315), blocks (1,590) sulod sa 970 ka mga duwa.

Si Garnett nakaduwa sab sa Celtics ug Brooklyn Nets apan nibalik siya sa Minnesota niadtong 2015-16 aron moretiro isip usa ka Timberwolve. /Gikan sa wires