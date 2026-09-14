No. 3 jersey ni Paul di na iretiro sa LAC

Nagkanayon si Chris Paul atol sa iyang pagretiro niadtong Pebrero 2026 nga gisultihan siya ni Los Angeles Clippers President Lawrence Frank nga iretiro sa team ang iyang No. 3 jersey, nagpasabot nga wala na’y magduduwa sa Clippers nga makagamit niini.
Apan ning bag-ohay lang, nasayran nga gihatag sa Clippers ang No. 3 ngadto ni Bradley Beal, usa ka lakang nga nakadugkat og kontrobersiya.
Nagpasabot kini nga wala na’y intensyon ang Clippers nga iretiro ang maong numero isip pahinungod ngadto kang Paul, usa sa labing maayong pointguards nga nakaduwa sa National Basketball Association (NBA). / Gikan sa wires