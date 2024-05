No. 7 most wanted sa CV nadakpan

Nabutang sa no. 7 nga most wanted person sa Central Visayas nga dunay kasong statutory rape nasikop sa hiniusang operation sa mga sakop sa Parian Police Station uban sa Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Unit 7 ala 1:30 sa Sabado sa hapon, Mayo 4, 2024 sa Sitio Riverside, Conception Street, Brgy. Pasil, dakbayan sa Sugbo.

Ang akusado giila nga si Jomar Rosales Gulfan, 35, lumad nga taga Daanbantayan apan kasamtangan nga nagpuyo sa mao nga dapit.

Ang mga polis armado og warrant of arrest nga giluwatan ni Branch 74 Presiding Judge Marlon Jay Guillena Moneva sa Regional Trial Court sa dakbayan sa Sugbo pinitsahan og Mayo 3, 2024 sa kasong statutory rape nga walay gitugot nga piyansa.

Giisip ang statutory rape, kansang mga biktima menor, nga usa ka heinous crime, sama sa murder.

Subay niini, ang hepe sa Police Regional Office 7 Police Brigadier General Anthony Aberin nidayeg sa mga personnel nga nakasikop kang Gulfan.

“I congratulate the operating units for positive intelligence-driven operation and implementation of warrants of arrest against wanted persons in Central Visayas. This is a clear manifestation of our commitment to bringing justice to the victims and their families,” matod ni Aberin.

Matod sa Parian Police Station nga human nigawas ang warrant of arrest sa akusado, dali nila nga gipaubos sa monitoring.

Sa dihang nasuta nga naa lang siya sa Pasil, ila dayon nga gilusad ang manhunt operation nga niresulta sa iyang pagkasikop. / AYB