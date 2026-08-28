No. 7 ni Lowry iretiro sa TR

Iretiro sa Toronto Raptors ang No. 7 jersey ni Kyle Lowry atol sa ilang pagpakigbatok sa Philadelphia 76ers karong Enero 10, 2027, sa sunod season sa National Basketball Asociation (NBA).
Nagpasabot kini nga wala na'y magduduwa sa Raptors nga makagamit sa No. 7.
Si Lowry makig-uban ni Hall of Famer Vince Carter (No. 15) isip mao lang nga mga magduduwa nga gitunolan sa Raptors ning maong pasidungog.
Usa si Lowry sa hait nga mga hinagiban sa Raptors dihang naangkon nila ang kampyunato niadtong 2019.
Human sa pagtapuntapon og lainlaing teams, nipirma si Lowry og usa ka adlaw nga kontrata aron makabalik ug makaretiro isip sakop sa Raptors niadtong Hulyo 7, 2026. / Gikan sa wires