‘No Build Zone’ ipatuman sa Maguikay, lugar nga bahaan

Human sa paghapak sa mga Bagyong Tino, Verbena, ug Wilma, ang opisyales sa Barangay Maguikay nihimo og hugot nga mga lakang aron maseguro ang kaluwasan sa ilang mga residente pinaagi sa estriktong pagpatuman sa “No Build Zone” .
Nibutyag si Kapitan Eduardo Gumera nga ang maong lakang gitumong aron mapugngan ang subsob nga kadaot tungod sa baha ug maprotektahan ang mga pamilya gikan sa umaabot nga katalagman.
“Sa pagkakaron, wala nay mga nagpabakwit sa mga eskwelahan. Kadaghanan nibalik na sa ilang panimalay, ang uban nangabang og balay, samtang ang uban nagtukod og temporaryong puloy-anan. Ako silang gitambagan nga ipahilayo ang ilang balay og tulo ka metros gikan sa suba aron dili maapektuhan sa baha sa umaabot, ug maayo gani kay nisunod ang mga residente,” matod ni Gumera.
Ang pagpatuman sa barangay nagtumong sa 251 ka panimalay nga hingpit nga naguba ug sa sobra sa 400 ka panimalay nga partial nga gisanapan sa baha atol sa bagyo.
Ang kinatibuk-ang gidagha-non sa mga nibakwit atol sa bagyo niabot og gibanabana nga 1,700 ka indibidwal.
Gipasabot ni Gumera nga ang lagda sa 3-meter setback, estrikto nga gipatuman aron mapugngan ang pagsubli sa nangaging problema.
“Gi-enforce nako ang tulo ka metros tungod kay sige ra mi’g atubang sa parehas nga problema. Kinahanglan namong putlon ang siklo sa kadaot,” matod pa niya.
Nagpasalamat sab siya sa suporta nga gihatag sa Siyudad sa Mandaue.
“Nagpasalamat ko sa siyudad, ilabi na sa hinabang nga pagkaon. Na-appreciate gyud kini sa mga tawo. Pagbalik nila sa ilang balay, bisan unsa na lang ang ilang gidala sa mga sako,” iyang gipaambit.
Aron mas maprotektahan ang mga residente, gipakita ni Gumera nga ang pipila ka lugar gideklarar isip No Build Zones.
Apil niini ang mga lugar daplin sa Butuanon River, pipila ka bahin sa Barangay Tingub, Sityo Yamog, ug duol sa Carls Town townhouses.
Nakig-alayon sab ang barangay sa Department of Public Works and Highways (DPWH) aron
giyahan ang mga residente bahin sa saktong building setbacks ug flood safety measures.
Samtang ang ubang residente nakakuha og temporaryong kapasilungan sama sa Pasilong sa Paradise, ang cash assistance nga P10,000 matag panimalay giproseso pa. Gipasalig ni Gumera nga sa higayon nga maaprobahan na, madawat dayon sa mga pamilya ang pundo.
Pinaagi sa pagpatuman sa No Build Zones ug hugot nga pagsunod sa mga lagda sa setback, ang Barangay Maguikay nagtumong sa pagseguro sa kaluwasan sa ilang mga residente. / ABC