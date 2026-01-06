No-fly zones gitinguha’ng ipatuman atol sa Sinulog

Nihangyo ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ngadto sa Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP) nga magpatuman og temporaryong “no-fly zones” sa mga dagkong kalihukan sa Fiesta Señor ug Sinulog Festival aron mapalig-on ang seguridad sa maong relihiyoso ug kultural nga selebrasyon.
Matod ni Konsehal Dave Tumulak, sakop sa executive committee sa Sinulog Foundation Inc., ang gisugyot nga airspace restriction maglakip sa rota sa Fluvial ug Solemn Procession sa Enero 17, ingon man sa Sinulog Grand Parade sa Enero 18.
Ubos sa maong plano, ang Philippine National Police (PNP), Armed Forces of the Philippines (AFP), ug ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo lamang ang hatagan og pagtugot nga makapalupad og mga drone ug uban pang aerial equipment sulod sa restricted zones alang sa opisyal nga seguridad ug pag-monitor.
Bisan wala pa opisyal nga gipahibalo ang final nga rota, ang Solemn Foot Procession naandan nga magsugod sa Basilica Minore del Santo Niño ug moagi sa Osmeña Boulevard, General Maxilom Avenue, Imus Avenue, ug M.J. Cuenco Avenue—mga dalan nga duol sa mga iladong dapit sama sa Cebu City Sports Center (CCSC), Fuente Circle, ug Plaza Independencia.
Sa miaging tuig, ang rota sa Sinulog Grand Parade nagsugod sa CCSC ug niagi sa P. Del Rosario Street, Imus Avenue, General Maxilom Avenue, ug Osmeña Boulevard.
Gipasabot ni Tumulak nga kini nga lakang gihimo aron malikayan ang bisan unsang disgrasya ilabi na nga gipaabot ang mas baga ang panon sa mga tawo karong tuiga.
Ang mga accredited media organization nga nagplano nga mogamit og drone gikinahanglan nga magparehistro sa CAAP ug mokuha og gikinahanglang clearance sa dili pa ang kalihukan.
Dugang ni Tumulak nga ang CAAP, uban sa koordinasyon sa PNP, adunay awtoridad sa pag-disable o pagkumpiska sa mga drone ug uban pang wala’y pagtugot nga aerial devices nga makalapas sa no-fly policy.
Sa pagkakaron, ang Dakbayan sa Sugbo gipaubos na sa blue alert status sukad pa sa pagsugod sa Enero aron maseguro nga ang mga opisina sa gobiyerno ug security agencies andam na alang sa mga kalihukan sa Sinulog ug Fiesta Señor.
Sumala ni Tumulak, ang pagpangandam alang sa giila nga kinadak-ang relihiyoso ug kultural nga selebrasyon sa nasod anaa na sa 70 porsiyento nga kompleto, diin ang nahabilin nga trabaho nakatutok na lang sa mga final nga technical ug operational nga kinahanglanon. / CAV