'No segregation, no collection' policy sa basura hingusgan ni Archival sa Enero

Sugod sa Enero 2026, dili hakuton ang basura sa mga panimalay nga dili maglain-lain sa ilang sagbot.
Pamultahon ang mga malapason aron maminusan ang basura nga nagbara sa mga kanal.
Ang mga malata himuong abuno, samtang ang plastik himuong "eco-bricks" para sa balay.
Sugod sa Pebrero 2026, magtukod og pundohanan sa uwan sa matag barangay gym aron dili modahili ang tubig sa dalan.
Paggamit og mga plastic strips sa sapa, paglimpyo sa kanal, ug pag-inspeksyon sa mga sapa gamit ang drones kauban ang Cebu Drone Society.
Gitun-an ang sugyot ni Konsehal Joel Garganera nga undangon una ang mga development sa mga dapit nga delikado sa baha.
Tungod kay gamay na lang ang kalasangan sa Sugbo, itanom ang kawayan aron mapugngan ang pagdahili sa yuta ug mas daghan ang mapundong tubig.
Ang pagpananom og pagkaon sa komunidad makatabang sa kalikupan ug sa kagutom.
Gitun-an ang pagpalambo sa mass transport aron maminusan ang trapik ug polusyon. Giangkon ni Mayor Nestor Archival nga kaniadto pa kini nga mga plano, apan ubos sa iyang pagdumala, iyang gipaneguro ang estrikto ug tiunay nga implementasyon para sa kaayuhan sa mga Sugboanon.