“No-Touch Ground” nga sistema sa basura sa SRP, ipatuman

Nagplano ang Dakbayan sa Sugbo nga ipatuman ang usa ka “no-touch ground policy” sa operasyon sa pagbalhin sa basura isip kabahin sa mga paningkamot pagsulbad sa mga reklamo bahin sa baho ug pagpalambo sa pagdumala sa basura samtang naghuwat sa posibleng pag-abli pag-usab sa landfill sa Prime Integrated Waste Solutions (PWS) sa Barangay Binaliw, bukirang bahin sa dakbayan sa Sugbo.
Matod ni Department of Public Services (DPS) Head Paul Gelasque, karon nagpadayon ang dakbayan sa bidding alang sa bag-ong hauling contract nga mokantidad og kapin P204 million, diin gikinahanglan ang modaog nga contractor nga magtukod og usa ka ramp system sa transfer area sa South Road Properties (SRP).
Ubos sa gisugyot nga sistema, ang mga basura nga kolektahon sa mga trak sa barangay ug DPS dili na idiretso sa yuta.
Mosaka ang mga collection truck sa ramp ug diretso nga ibalhin ang ilang karga ngadto sa mas dagkong hauling trucks nga paingon sa Aloguinsan.
“The policy direction of the mayor is a no-touch ground policy. The garbage will no longer be placed on the ground. The trucks will directly transfer the waste to larger haulers,” matod niya.
Ang maong lakang gihimo samtang nagpadayon ang dakbayan sa pagpanglimpyo sa liboan ka toneladang basura nga natapok sa temporaryong holding area sa Pond A sa SRP.
Sumala ni Gelasque, hapit 10,000 ka toneladang basura na ang nahakot gikan sa SRP sukad sa Hunyo 1 hangtud Hunyo 13.
Matod niya nga tumong sa dakbayan nga hingpit nga malimpyohan ang maong lugar sa dili pa ang State of the City Address (SOCA) ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga gitakdang ipahigayon sa Hulyo 6.
“Hopefully, before the end of the month or before the State of the City Address, the area will already be cleared,” dugang ni Gelasque. / CAV