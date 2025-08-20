‘No work, no pay’ ipatuman karong adlawa isip special non-working day

Ang polisiya nga “no work, no pay” ipatuman karong Huwebes, Agusto 21, 2025, atol sa kasaulogan sa Ninoy Aquino Day sa tibuok nasud.
Base sa Labor Advisory No. 11-2025, ang Department of Labor and Employment (DOLE) niingon nga ang maong polisiya magamit atol sa special non-working day sama sa Agusto 21.
Alang sa trabaho nga nahimo atol sa special non-working day, ang mga kompanya kinahanglang mobayad sa mga empleyado og dugang 30 porsiyento sa ilang basic salary alang sa unang walo ka oras, ug dugang 30 porsiyento hourly rate alang sa overtime work.
Kon ang special non-working day motakdo sa rest day sa empleyado, ang mga amo kinahanglan nga mobayad og dugang 50 porsiyento sa basic wage alang sa unang walo ka oras, dugang 30 porsiyento hourly rate alang sa overtime work.
Ubos sa Proclamation No. 727, series of 2024, ang Agusto 21 gideklarar nga special non-working day sa pagsaulog sa Ninoy Aquino Day. / Anton Banal / SunStar Philippines