No.1 seed NLEX gitagak sa TNT

Nikuha og luna sa kasaysayan ang TNT Tropang 5G ug nahimong ikalima nga team sa Philippine Basketball Association (PBA) history nga nipilde sa twice-to-beat No.1 seed team.
Luyo sa pagpangulo sa higanteng nga si Bol Bol gibuntog sa No. 8 seed TNT ang No. 1 NLEX Road Warriors, 118-112, niadtong Sabado sa gabie, Mayo 16, 2026, sa ilang do-or-die game didto sa Ynares Center sa Antipolo aron makompleto ang upset win sa PBA Season 50 Commissioner’s Cup.
Una nang gipilde sa TNT ang NLEX, 96-93, niadtong Miyerkules para makapugos og deciding game sa Sabado.
Gipakita tanan sa TNT ilang kusog sa pagpangulo ni Bol nga nibuhat og 35 puntos ug 13 ka rebounds, samtang niamot si Roger Pogoy og 21 puntos, nitampo si Calvin Oftana og 20 ug si Jayson Castro nitunol og 13 puntos.
Tungod sa maong kadaogan ang TNT nakukaha sa ilang ikalima nga sunodsunod nga semis appearance, ug buhi pa ang ilang misyon nga depensahan ang Commissioner’s Cup title.
Gihatagan ni TNT head coach Chot Reyes ug gibug-aton ang pagkakompleto sa ilang lineup sa quarterfinals, maong nakahimo sila pagsilat sa lig-on nga NLEX.
“We finally get the lineup we wanted on the floor. This is the first time this conference Roger started a game. He came off an injury and we managed his minutes early on. Brandon Ganuelas-Rosser also came off an injury. When we managed to bring everybody in, that’s big in our turnaround,” sigon ni Reyes.
Ang Sugbuanong shooter nga si Pogoy nipadayag nga kinahanglan nila mohatag og suporta sa bigman nga si Bol ug mao kini ilang gibuhat sa quarterfinals.
“Kailangan mag-step up, di pwedeng si Bol lang. Early on in the tournament, struggle kami kasi si Bol lang,” sigon ni Pogoy.
Ang laing upat ka teams nga nakahimo sa susama sa gibuhat sa TNT mao ang Northport Batang Pier (2019 Governors' Cup), Powerade Tigers (2011-2012 Philippine Cup), San Miguel Beermen (2002 Governors' Cup) ug Barangay Ginebra (1999 All-Filipino Cup).
Kompleto na ang teams sa semis.
Ang TNT mosangka sa Meraclo Bolts, samtang ang Barangay Ginebra Gin Kings magtigi sa Rain or Shine Elasto Painters sa best-of-seven series nga sugdan karong Miyerkules. / RSC