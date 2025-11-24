Noblefranca gipahunong si Espra sa 1st round

Impresibo nga performance ang gipaambit ni Yaw-Yan Ardigma Cebu fighter Renante “Flash” Noblefranca diin iyang gipalukapa si John Ver Espra sulod lang sa usa ka round sa ilang kickboxing match sa Urban Gladiators Fight League: “Turf Wars” nga gipahigayon niadtong weekend sa IEC Convention Center, Dakbayan sa Sugbo.
Sa pagsugod pa lang, dali nga giatake ni Noblefranca ang tiil ni Espra gamit ang iyang brutal nga leg kicks.
Gisagol niya ang iyang opensa sa spinning back kick ug roundhouse kick sa ulo unya balik dayon sa pag-target sa tiil ni Espra.
Tungod sa grabeng kadaot sa iyang left leg, ni-collapse si Espra ug dili na makapadayon sa away. Tungod niini, nidaog si Nobleflanca
pinaagi sa first-round stoppage human gipahunong sa referee ang duwa 1:30 sa first round.
“Nindot jud unta ang duwa nila Flash ug John Ver kaso nisurender man c John Ver tungod sa knee injury,” ingon ni Yaw-Yan Ardigma Cebu CEO ug founder Master Benigno “Ekin” Caniga Jr.
“My next plan next year is naay coming nga event karon January puhon, Korean Promoter ni siya. Magpa-event diri sa Waterfront Cebu, hopefully basin makaduwa si Noblefranca,” dugang ni Caniga.
Gikatakda sab ni Caniga Jr. nga dal-on si Noblefranca sa ONE Championship.
Si Noblefranca kaniadto giisip usa sa labing maayo nga strikers sa Cebu ug kusog nga nidominar sa lokal kickboxing scene sa iyang weight class.
Human ma-revive ang iyang career karong tuiga pinaagi sa pila ka daog, posibleng matinuod na ang iyang dugay nga gihandom nga higayon konmaka-secure siya og laban sa ONE Championship.
"It's been a dream of his to fight in the ONE Championship," giingon ni Caniga. / RSC