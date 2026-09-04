Noblefranca makigbatok og nat’l champion sa ‘Return of the Warriors’ sa Day-as karon

Makigbinukbokay ang beteranong si Renan “Flash” Noblefranca ni national champion Jhan Villegas sa Muay Thai bout nga maoy main event sa Cebu Fighting Championship - “Return of the Warriors” promotion karong Sabado sa gabii, Septiyembre 5, 2026, sa Brgy. Day-as Multipurpose Complex sa Dakbayan sa Sugbo.

“Mag-expect ta nga nindot gyud ning awaya kay mokontra si ‘Flash’ og Muay Thai gold medalist,” matod sa nagpasiugda sa promosyon nga si Yaw-Yan Ardigma Cebu founder ug CEO Master Benigno “Ekin” Caniga Jr.

Dugay na sab nga nagdominar si Noblefranca sa lokal nga eksena sa Muay Thai ug kickboxing apan batok sa dekalidad ug mas batan-ong si Villegas, gilaumang masukod og insakto kon unsa’y ikabuga ni Noblefranca. In the co-main feature, ang 18-anyos ug wala’y pildeng si Owen Fabular makigbatok ni Janc Clark Barbaso sa usa ka MMA bout.

Sa lain pang MMA bouts, magkombati sila si Zen Pacible batok Trister Yasay, Alex Mabaquiao Jr. batok Div Boja, Kim Bisbal batok Frances Neil Quilaquisa, Mark Jaymon Cabase batok Ed Geoffrey Jungcoy, Josh Amatong batok Vincent Paul Ramirez, Jerry Ranile batok Stephen John Veligano, Jem Jyad Ababon batok Carlo Bontilao, Jun Ivan Navaja batok Steven Timtim, EJ Cuenga batok Niño Lee Illut, Steven Perez batok Nichole Daniele Alanado, ug Niel Andre Enriquez batok Marcux Recto.

Sa laing Muay Thai fights, magkombati sila si Jerimiah Camota batok Kim Gabo, Mark Gabayan batok Carlo Silvano, ug Kirve Mansueto batok Klaiven Reeve Amoro.

Sa kickboxing undercard, magsangka sila si July Salatan batok Francis Diniel Robaro, ug Syd Alcaraz batok Lydon Paul Rescador. / ESL