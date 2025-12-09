Noche Buena package matag Mandauehanon

Magsugod na ang Kagamhanan sa Siyudad sa Mandaue sa ilang labing unang pagpanghatag sa “Gugma sa Pasko Noche Buena Package” unya sa Disyembre 14, 2025.
Kini nga programa gitumong aron magdala og kalipay sa Pasko sa mga panimalay sa tibuok siyudad.
Kini ang unang pagpatuman sa inisyatibo sa ayuda sa pagkaon alang sa Pasko nga nagtumong sa pagseguro nga ang matag pamilya aduna’y kompleto nga pagkaon nga mahimong salo-salo sa Bisperas sa Pasko.
Ang pagpanghatag moprayoridad sa 86,000 ka panimalay nga natala sa City-Based Monitoring System (CBMS) census nga gihimo sa tuig 2023.
Ang mga pamilya nga wala nalista moagi og proseso sa validation ug iapil sa sunod nga hugna sa pagpanghatag.
Ang siyudad nagtinguha nga makahatag og 100,000 ka packages nga mokantidad og P60 milyunes sa gahin.
Ang matag Noche Buena package, nagkantidad og P600, aduna’y sulod nga mga sikat nga pagkaon sa Pasko sama sa Purefoods Chinese luncheon meat, fruit cocktail, all-purpose cream, spaghetti pack uban sa sauce, El Rancho carne norte, El Rancho sausage, Holiday beef loaf, Holiday pork and beans, ug Eden cheese para sa pag-andam sa tradisyonal nga mga pagkaon sa holiday.
Ang mga packages ipanghatag matag panimalay, dili matag indibidwal.
Si Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano nipadayag sa iyang pasalamat sa konseho ug ang iyang paglaom nga ang proyekto magpadayon bisan pa sa iyang pagkahuman sa katungdanan.
Gipasigarbo ni Ouano ang programa nga labing una sa kasaysayan sa Mandaue City ug sa tibuok Cebu nga ang tanang panimalay makadawat og food assistance package sa Pasko gikan sa lokal nga gobiyerno.
Iyang giila ang kabalaka sa mga residente nga tingali wala maapil sa datos sa census.
Gipaniguro niya sa publiko nga ang mga wala makita sa listahan i-validate gihapon ug hatagan sa ayuda inigkahuman sa pag-verify.
Kon magdugay ang proseso sa validation, ang siyudad mahimong modangop sa house-to-house. / ABC