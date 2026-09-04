Nocum nagpanikad moduwa sa Gilas

Alang ni Adrian Nocum, katumanan sa iyang pangandoy nga makaduwa siya sa Gilas Pilipinas ug makakombati sa international competitions.
Hingpit kining matuman atol sa 20th Asian Games sa Aichi-Nagoya, Japan diin usa si Nocum sa napiling moduwa sa Gilas nga langkuban pulos og mga magduduwa sa Philippine Basketball Association (PBA).
Ning maong oportunidad, si Nocum kinsa pambatong guard sa Rain or Shine Elasto Painters, nagkanayon nga andam niyang buhaton bisan unsa nga obligasyon ang ihatag ni coach Tim Cone alang kaniya.
“Ibibigay ko lang best ko every game,” asoy ni Nocum nga napatik sa www.pba.ph. / ESL