Noise-control sa Lapu pahugtan sa pagpatuman pinaagi sa decibel meter

Aron mas mapalig-on pa ang pagpatuman sa mga ordinansa bahin sa pagkontrolar sa kasaba, ang Kagamhanang Lokal sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nanghatag og 55 ka decibel meters sa ilang mga frontline enforcement office.
Ang Lapu-Lapu City Police Office (LCPO) ug City Traffic Management System (CTMS) nakadawat og 20 ka decibel meters matag usa, duha ka yunit sa Business One-Stop Shop (Boss), ug walo sa City Mayor’s Office.
Ang nahabilin nga lima ka aparato gipang-apudapod ngadto sa ubang mga opisina nga nalambigit sa pagpatuman sa mga regulasyon sa kasaba sa dakbayan.
Gipahayag ni Mayor Ma. Cynthia “Cindi” King-Chan nga gamiton ang maong mga aparato aron masukod ang lebel sa kasaba atol sa mga inspeksyon ug sa pagtubag sa mga reklamo bahin sa kusog nga pagkaraoke, mga pasilidad sa kalingawan (entertainment facilities), giusab nga tambutso sa motor (modified motorcycle mufflers), ug uban pang tinubdan sa hilabihan nga kasaba nga gisakop sa mga ordinansa sa dakbayan, lakip na ang Anti-Borabora Ordinance.
Aduna kini built-in nga mikropono aron makamatikod sa kasaba ug maghatag og reading sa decibels.
“The Lapu-Lapu City Government strictly enforces noise-control laws, maintains peace and order, and protects the quality of life of residents while preserving Lapu-Lapu City’s image as a premier tourist destination,” matod ni Chan. / DPC