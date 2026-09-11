Nontshinga vs. Suganob karong gabii

Masaksihan na ang labing dakong away sa kasaysayan sa Bohol boxing karong Sabado sa gabii, Septiyembre 12, 2026, sa Bohol Wisdom School Gymnasium sa Tagbilaran City sa pagpahigayon sa PMI Bohol Boxing Promotions boxing card "Kumong Bol-anon 26."
Ang pagbinukbokay og balik nila ni Reggie "Filipino Phenom" Suganob ug kanhi two-time world champion South African Sivenathi Nontshinga mao ang main event ning gikahinamang promosyon nga maoy labing ulahing edisyon ning Kumong Bol-anon series.
Mahinungdanon kining maong away kay usa kini ka International Boxing Federation (IBF) light-flyweight title eliminator.
Sa press conference kagahapon, Biyernes, Septiyembre 11 sa Bellevue Hotel Convention Center sa Panglao, Bohol, daw niinit ang palibot dihang nanglupad ang mainitong mga pulong gikan sa duha ka mga kampo.
Si Suganob kinsa adunay 18-1, 7KOs, nipadayag sa iyang dakong pagsalig nga makabawos sa unanimous decision niyang kapildihan sa premirong away nga gipahigayon sa nasod ni Nontshinga niadtong 2023.
Dili usa ka yanong panimalos, kundili usa ka knockout nga kadaugan ang tinguha ni Suganob kinsa nitataw nga grabe ang iyang kadasig kay moaway siya atubangan sa iyang mga kababayan.
"Akong paningkamotan kay mas nindot gyud nga ma-knockout nako siya," matod ni Suganob.
Sa iyang bahin, si Nontshinga kinsa adunay 14-2, 11KOs nga rekord, nagkanayon nga wa siya'y gibati bisan gamay nga pressure nga niasdang siya sa balwarte ni Suganob.
Gipasabot niya nga ibabaw sa ring, sila ra ni Suganob ang magbinukbokay ug dili makaapekto kaniya ang bisan unsa ka lanog nga abiba sa mga tumatan-aw.
"I'll beat him again. I'm the better fighter. I have always been the better fighter," matod ni Nontshinga.
Ang modaog ning awaya mao ang mahimong mandatory contender sa modaog karong Septiyembre 26, 2026, sa Japan sa IBF light-flyweight world title fight tali sa kasamtangang kampyon nga si Thai Thanongsak Simsri ug Filipino Mark Vicelles.
Ang manager ni Suganob nga si PMI Bohol Boxing Promotions Head Atty. Floriezyl Echavez Podot nisaad nga kon modaog si Suganob ning awaya, hayan iyang paningkamotan nga mapahigayon gihapon sa Bohol ang umaabot nga world title fight niini bisan kinsa ang makontra.
Sa undercard sa "Kumong Bol-anon XXVI," tulo ka IBF regional title fights ang masaksihan.
Si Filipino Reymart Tagacanao (13-1, 11 KOs) makigbatok ni Chinese Kuang Chunlin (5-1-2) alang sa inilugay sa bakanteng IBF Asia super-flyweight crown, magsumbagay sila si Filipino Leonard Pores III (11-0, 7 KOs) ni Indonesian fighter Andika D’Golden Boy (21-3-2, 11 KOs) alang sa bakanteng IBF Pan Pacific flyweight belt samtang magkulatahay sila si Filipino Datu Adam (7-0, 5 KOs) batok Indonesian regional champion Oky Akbar (12-4, 5 KOs) alang sa bakanteng IBF Asia super-bantamweight title. / ESL