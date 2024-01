Norfil nanawagan sa ginikanan sa bata

Ang Norfil Foundation Inc., usa ka social welfare agency nga nagbase sa Lapu-Lapu City nanawagan sa atensiyon sa mga ginikanan o kabanay sa usa ka menor de edad nga ubos sa ilang pag-atiman.

Si Baby boy a.k.a Andrez Remocaldo, puya nga lalaki nga gibanabana nga bag-ong natawo nga nakit-an ni Emerita Jalang sa Hangar Road, Sitio Kulo, Barangay Pajac, Lapu-Lapu City (atubangan sa Billy Gesta Apartment) niadtong Nobiyembre 30, 2023, 11:05 sa gabii.

Gidala ang bata sa ospital ug siya gi-refer sa City Social Welfare and Development Office Lapu-Lapu sa Norfil Foundation, Inc niadtong Disyembre 9, 2023.

Kinsa kadtong dunay kahibalo o paryente niining bata, palihog pakigkita o tawag sa (032) 340-5722 ug pangitaa si Angelina A. Dungog, Area Manager o Kristien Jane M. Bitago, Social Worker sa Norfil Foundation, Inc., Airbase Road, Sangi, Pajo, Lapu-Lapu City sa labing dali na panahon.

Kon way motunga nga ginikanan o paryente sa bata sulod sa tulo ka bulan, ang bata ipaubos sa “legal abandonment” pinaagi sa National Authority for Child Care (NACC) ug sila maisyuhan og certificate as legally available for adoption base sa Republic Act 11642.